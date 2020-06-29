ВОЗ направит группу экспертов в Китай для определения источника коронавируса.

На будущей неделе Всемирная организация здравоохранения намеревается отправить группу экспертов в Китай, чтобы найти причины возникновения вируса COVID-19. Об этом в понедельник, 29 июня, заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

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«Мы сможем лучше бороться с вирусом, когда узнаем все о вирусе, в том числе, с чего он начался. Мы отправим группу в Китай на следующей неделе (…), и мы надеемся, что это нам позволит понять, как вирус возник, и что мы сможем сделать в будущем, чтобы быть готовыми», – заявил глава ВОЗ во время пресс-конференции.

Глобальная пандемия пока даже не приблизилась к окончанию а, наоборот, даже ускоряется, добавил он. Вместе с тем Тедрос Гебрейесус признал, что многие страны добились прогресса в сдерживании эпидемии COVID-19.

Большинство людей в мире остаются восприимчивыми к коронавирусу, подчеркнул глава ВОЗ: «Мы все хотим, чтобы это закончилось. Мы все хотим продолжать жить своей жизнью. Но суровая реальность такова, что все еще даже не приблизилось к окончанию».

В некоторых странах, которые сейчас возобновляют экономическую деятельность, зафиксировали новые вспышки коронавируса. «Хотя многие страны добились определенного прогресса, глобальная пандемия на самом деле ускоряется. (…) Критический вопрос, который встанет перед всеми странами в ближайшие месяцы, заключается в том, как жить с этим вирусом», – сказал Гебрейесус.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных COVID-19 в мире превысило 10 миллионов человек. Почти полмиллиона (около 499 тысяч) умерли. Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 2,5 миллионов случаев. На втором месте находится Бразилия, где выявлено более миллиона зараженных. На третьем месте – Россия, на четвертом – Индия, на пятом – Великобритания.

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