ЕС осудил решение Мадуро о выдворении европейского посла из Венесуэлы

В ЕС осудили решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро выслать главу представительства Евросоюза. Об этом во вторник, 30 июня, сообщило агентство France-Presse.

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В понедельник, 29 июня, ЕС ввел санкции в отношении 11 венесуэльских должностных лиц, которые, по информации Евросоюза, нарушают верховенство закона и демократию. Чиновникам, оказавшимся в санкционном списке, запрещается въезд в Европу, их активы замораживаются. Сейчас эти ограничения действуют в отношении 36 венесуэльских должностных лиц.

Мадуро в ответ выступил с заявлением в эфире телеканала Venezolana de Television. В нем он обвинил Евросоюз в колониализме и предупредил, что у главы представительства ЕС в стране Исабель Бриланте Педросы есть 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил, что «в ЕС примут ответные меры» на высылку своего представителя. В Евросоюзе подчеркивают, что выступают за мирное урегулирование ситуации в Венесуэле и проведение прозрачных и честных выборов, а санкции введены исключительно в отношении конкретных лиц и не затрагивают интересов всех жителей Венесуэлы.

Санкции Евросоюза в отношении Венесуэлы действуют с осени 2017 года. Помимо замораживания активов и ограничения поездок действует и эмбарго на поставки оружия.

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле начались массовые акции протеста против президента Мадуро, а лидер оппозиции Хуан Гуайдо, ставший спикером парламента, объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И.о. главы государства его признали правительства 50 стран, в том числе США и Франция. В январе 2020 года Гуайдо в кресле спикера парламента сменил депутат Луис Парра.

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