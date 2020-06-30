Китай принял закон о нацбезопасности Гонконга

В Китае приняли закон о национальной безопасности Гонконга. Об этом стало известно во вторник, 30 июня. О своей обеспокоенности решением КНР заявило руководство Евросоюза, главы МИД стран «большой семерки», а также власти Великобритании, Японии и Тайваня.

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Издание South China Morning Post сообщило, что закон единогласно поддержали все 162 члена Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Официальное название документа — «Закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе Гонконг для защиты национальной безопасности». Предполагается, что он может вступить в силу уже 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Сообщалось, что закон о нацбезопасности может быть введен для предотвращения различных угроз внутренним процессам в Гонконге — от терроризма до внешнего вмешательства и угрозы власти. Полностью текст закона пока не был обнародован, известно, что законопроект был подготовлен за шесть недель. Во фрагментах, оказавшихся в распоряжении агентства «Синьхуа» говорится, о предотвращении и наказании за действия, угрожающие национальной безопасности, а также о возможности для контролируемых Пекином органов безопасности организовывать представительства в Гонконге для сбора информации и расследования преступлений. Телеканал RTHK сообщал о том, что в законе закреплено максимальное наказание за сепаратистскую деятельность в виде лишения свободы на срок более 10 лет.

Намерение принять закон о нацбезопасности подвергалось критике со стороны стран запада, полагающих, что таким образом Пекин стремится ограничить свободу Гонконга и подавить оппозиционные настроения в специальном административном районе — с 2019 года в Гонконге проходят массовые протесты против усиления влияния Пекина и ограничений гражданских свобод жителей автономного района.

При этом во время проходившего в формате видеоконференции открытия 44-й сессии Совета ООН по правам человека глава администрации Гонконга Кэрри Лам заверила, что новые меры будут распространяться исключительно на нарушителей закона, в то время как правам и свободам гонконгцев ничего не угрожает.

Западные страны раскритиковали принятие закона. Главы МИД стран G7 призвали Пекин пересмотреть проект, в Брюсселе также выразили сожаление. Председатель Европейского совета Шарль Мишель выразил обеспокоенность тем, что этот закон поставит под угрозу автономию Гонконга. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что принятие закона о нацбезопасности может негативно сказаться на репутации Пекина и снизить уровень доверия к китайским предприятиям. Также свою озабоченность в связи с введением закона выразили британские, японские и тайваньские власти.

В преддверии голосования в Китае США заявили о приостановлении продажи высокотехнологичного оборонного оборудования Гонконгу, чтобы оно не оказалось в распоряжении Пекина. Также ранее Штаты заморозили выдачу виз китайским должностным лицам, чья деятельность угрожает автономии Гонконга. Пекин ответил симметрично.

Кризис в Гонконге начался в июне 2019 года. Жители этой бывшей британской колонии выступили против нового законопроекта об экстрадиции, предусматривавшего возможность выдачи гонконгцев властям центрального Китая. Законопроект был отозван, но протестное движение не утихло — его участники выступают против сокращения свобод и требуют проведения демократических реформ.

Эпидемия коронавируса привела к прекращению уличных протестов в стране. По данным Quartz, хотя власти и отказались от введения карантина, участников пикетов и акций разгоняют под предлогом борьбы с COVID-19. При этом власти отказались снять запрет на ношение масок, закрывающих лицо. Его ввели в октябре прошлого года на фоне антиправительственных выступлений.

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