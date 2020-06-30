Суд Ирана оставил французскую исследовательницу Фарибу Адельху в тюрьме

Апелляционный суд Ирана во вторник, 30 июня, подтвердил приговор, вынесенный франко-иранской исследовательнице, антропологу Фарибе Адельхе. В середине мая суд первой инстанции приговорил ее к 5 годам заключения по обвинению в «сговоре против национальной безопасности». Власти Франции неоднократно требовали освобождения Фарибы Адельхи.

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О том, что приговор франко-иранской исследовательнице оставлен в силе, во вторник сообщил официальный представитель судебной системы Ирана Голямхосейн Эсмаили. 60-летняя Фариба Адельха обжаловала первоначальный приговор, апелляционный суд подтвердил наказание в виде пяти лет заключения, которые осужденная должна отбыть с учетом срока пребывания под стражей с июня 2019 года, цитирует иранское агентство ISNA заявление Эсмаили.

Доктор антропологических наук, научный сотрудник парижского Центра международных исследований CERI, Фариба Адельха и ее муж, специалист по Африке Ролан Маршаль были задержаны стражами Исламской революции в аэропорту Тегерана 5 июня 2019 года по подозрению в шпионаже. Позже обвинения в шпионаже, по которым в Иране предусмотрена смертная казнь, были сняты.

Фариба Адельха постоянно проживала во Франции с 1977 года, у нее двойное гражданство — французское и иранское. Однако власти Ирана не признают ее французское гражданство. Адельха занималась исследованиями иранского общества после Исламской революции и политических изменений второй половины ХХ века. Она автор монографии «Революция с женским голосом: Женщины Исламского острова».

В конце февраля Фариба Адельха была госпитализирована после того, как полтора месяца — с 24 декабря до 12 февраля — держала в тюрьме голодовку. Французские власти неоднократно требовали освобождения исследовательницы.

Муж исследовательницы Ролан Маршаль был освобожден иранскими властями 21 марта.

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