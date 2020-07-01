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В Гонконге начались задержания по новому закону о нацбезопасности

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Агитационный материал в поддержку закона о национальной безопасности в Гонконге
Агитационный материал в поддержку закона о национальной безопасности в Гонконге REUTERS - TYRONE SIU
RFI

В Гонконге в среду, 1 июля, прошли первые задержания по закону о национальной безопасности, принятому в Китае накануне. Как сообщили в полиции автономии, под арест поместили мужчину, который держал в руках флаг с призывом к независимости Гонконга.

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Позже в полиции Гонконга отчитались еще об одном задержанном, которого подозревают в нарушении закона о национальной безопасности. Активистка несла плакат с сепаратистским лозунгом, а также флагами США и Великобритании. 1 июля — это день годовщины передачи Гонкога Великобританией Китаю, когда сторонники демократии обычно проводят свои акции. 

Всего в среду полиция задержала 70 человек, однако только двум из них могут предъявить обвинения в нарушении закона, вступившего в силу накануне. Новый документ, принятый китайскими депутатами в Пекине, расширяет полномочия полиции Гонконга. Теперь под запрет подпали призывы к отделению Гонконга. Протестующих также могут обвинить в терроризме, сговоре с иностранными силами и действиях, направленных на подрыв государственной власти.

Кроме того, Пекин впервые за период существования принципа «Одна страна — две системы» сможет создать в Гонконге собственные органы государственной безопасности, на которые не будут подконтрольны местным властям.

После принятия закона протест выразили представители НАТО, Евросоюза и Великобритании. Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Китай пытается ограничить «автономию территории» «драконовскими законами». На этом фоне США заявили о приостановке оборонного экспорта в страну. Как заявили в Белом Доме, Вашингтон продолжит «поддерживать» жителей Гонконга. По словам президента США Дональда Трампа, санкции в отношении Китая могут быть введены в случае, если город лишиться «высокой степени автономии».

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