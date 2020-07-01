В Тунисе задержали 130 потенциальных нелегальных мигрантов в Европу

Лодка с мигрантами у берегов Италии в 2011 году (архивное фото)

В Тунисе за ночь задержали 130 человек, которые, по мнению властей, могли попытаться нелегально пересечь Средиземное море и попасть в Европу. Как сообщает Le Monde, потенциальные мигранты являются гражданами Туниса и нескольких африканских стран южнее Сахары. Власти также задержали шесть возможных организаторов перевозок: при них нашли около десяти тысяч евро.

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Как утверждают журналисты Le Monde, власти Туниса отчитались о спасении 75 человек, которые пытались пересечь Средиземное море. Их лодка утонула в районе архипелага Керкенна — его считают одним из главных перевалочных пунктов для мигрантов на пути в Италию. Согласно сообщениям властей, никто из пассажиров судна не погиб.

В рамках специальной операции также были задержаны 36 иностранцев, которые готовились пересечь водную границу с ЕС. Они готовили свой переезд в частном доме в Сусе на востоке страны.

По данным ООН, в 2019 году число попыток нелегально пересечь границу между странами Африки и Евросоюза по морю резко снизилось. Однако на фоне пандемии коронавируса за первые пять месяцев 2020 года лодки с мигрантами стали отправляться через море в четыре раза чаще. В июне в результате кораблекрушения погибли 60 человек, которые пытались добраться до берегов Европы.

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