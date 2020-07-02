Больше ста шахтеров погибли в результате оползня в Бирме

113 человек, работавших на нефритовых шахтах под открытым небом в Бирме, погибли в результате оползня. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти, трагедия произошла в штате Качин на севере страны недалеко от границы с Китаем.

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Как отметили в спасательных службах, оползень и грязевой поток вызвали длительные проливные дожди. При этом поиски выживших продолжаются, а число жертв инцидента может возрасти.

Погибшими могли быть выходцы из неблагополучных районов Бирмы, которые работали на шахтах по добыче нефрита полулегально. Как пишет Le Figaro, часто местные жители пытаются найти ценные камни на заброшенных шахтах и становятся жертвами оползней.

По данным НКО Watchdog Global Witness, оборот индустрии по добыче нефрита в стране составляет десятки миллиардов долларов. Нередко шахтеров не оформляют на работу официально, лишая их любых социальных гарантий.

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