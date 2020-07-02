В Бельгии впервые назвали улицу именем убитого Патриса Лумумбы

Ги-Патрис Лумумба, сын убитого героя освобождения Демократической республики Конго на фоне только что открывшейся улицы, названной в честь отца. Шарлеруа, ул. Патриса Лумумбы, 02.07.2020

В четверг, 2 июля, в бельгийском городе Шарлеруа открыли улицу имени Патриса Лумумбы, конголезского борца за независимость, в организации убийства которого подозреваются власти нескольких западных стран, включая Бельгию, чьей колонией нынешняя территория Демократической республики Конго была в тот момент.

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Как сообщает издание Sudinfo.be, улица Патриса Лумумбы была открыта в квартале Charleroi Nord в присутствии бургомистра Шарлеруа Поля Манетта, представителей неправительственных организаций, а также Ги-Патриса Лумумбы, сына погибшего политика.

«Нужно уметь вспоминать о совершенных (страной) преступлениях, изобличать их и извиняться за это», — заявил бургомистр в интервью France-Presse.

Решение о том, чтобы присвоить улице имя первого премьер-министра и национального героя Демократической республики Конго, власти Шарлеруа приняли еще в 2017 году, но улица была открыта только сегодня, в день 95-летия со дня рождения Патриса Лумумбы.

Ги-Патрис Лумумба и Поль Манетт, бургомистр Шарлеруа на церемонии открытия улицы. 02.07.2020 AFP - VIRGINIE LEFOUR

Ранее, летом 2018-го, в Брюсселе именем Лумумбы назвали сквер.

Три дня назад, 30 июня, Демократическая республика Конго праздновала 60-летие своей независимости.

В этот день Король бельгийцев Филипп впервые принес официальные извинения конголезцам за те страдания, которые пережил этот народ за время, пока Конго было колонией Бельгии (1885–1960). «Я хотел бы выразить свое глубочайшее сожаление по поводу ран прошлого, боль от которых сегодня по-прежнему ощущается, поскольку дискриминация из нашего общества никуда не делась», — цитирует письмо бельгийского короля издание Газета.ру.

Король бельгийцев Филипп. 27.06.2020 REUTERS - POOL

Как пишет AFP, улица имени Лумумбы появилась в Шарлеруа, третьем городе Бельгии, на фоне ожесточенных споров по поводу колониального прошлого страны.

В июне в Бельгии (вслед за США и многими другими странами мира) прошли протесты против расизма, в ходе которых были осквернены, а потом и вовсе демонтированы некоторые памятники королю Леопольду II (1835–1909), руководившему колонизацией Конго. Как пишет DW, бельгийская общественная инициатива «Reparons L’Histoire» («Исправим историю») требует сноса всех памятников Леопольду II в стране. Представители организации называют этого короля «палачом, убившим 10 миллионов конголезцев».

Патрис Лумумба убит 17 января 1961 года, ему было 35 лет. Официально страна к тому моменту уже была независимой.

В 2002 году министр иностранных дел Бельгии Луи Мишель принес Демократической республике Конго «извинения» за «неопровержимую долю ответственности» некоторых членов бельгийского правительства за убийство Лумумбы, напоминает AFP.

В СССР именем Патриса Лумумбы были названы улицы во многих городах, его имя также носил московский Университет дружбы народов.

ДРК — вторая по территории и четвертая по населению (92 млн человек) страна Африки. Одновременно страна является одной из беднейших в мире.

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