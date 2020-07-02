США выкупили почти весь мировой запас препарата от COVID-19

По данным СМИ, администрация президента Дональда Трампа решила выкупить весь запас препарата от коронавируса, не оставив запасов для других стран

США скупили почти весь трехмесячный мировой запас препарата «Ремдесивир», применяемого при лечении коронавируса. Как пишет The Guardian, Соединенные Штаты приобрели 100% доз препарата, которые произведут в июле, и 90% от августовских и сентябрьских поставок. Журналисты утверждают, что в этом случае Европа не сможет получить необходимое количество препарата.

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The Guardian отмечает, что речь идет о более чем 500 тысячах доз, приобретенных США у американской фармацевтической компании Gilead Sciences. Стоимость курса лечения из шести доз составляет более трех тысяч долларов.

Американский препарат «Ремдесивир» — единственное лекарственное средство от коронавируса, которое получило одобрение от санитарных властей Евросоюза. Раньше его применяли при лечении лихорадки Эбола. По мнению Европейского агентства по лекарственных средствам, препарат может ускорить выздоровление пациентов, которые испытывают нехватку кислорода из-за воспаления легких.

Как отмечает The Guardian, один из способов решения проблемы с доступом к «Ремдесивиру» — закупка дженериков, которые производятся в странах Азии. Однако для этого властям придется выдать «принудительную» лицензию на производство и применение препарата, которая позволит обойти патент американской компании на «Ремдесивир».

При этом в Евросоюзе заявили, что пока не нуждаются в дополнительных поставках препарата. Власти Германии отметили, что Glead Sciences взяла на себя обязательства обеспечить Европу лекарственным средством «в разумных объемах». В министерстве здравоохранения Германии выразили надежду, что компания выполнит договоренности.

На фоне закупок в США Россия заявила о начале закупок другого лекарства от коронавирусной инфекции — «Авифавира». Как заявили в Российском фонде прямых инвестиций, «Авифавиром» заинтересовались в Беларуси, Казахстане и некоторых странах Латинской Америки. Однако создатели препарата не получили лицензию для его продажи в Европе. В Японии, где была впервые разработана формула «Авифавира», власти отказались выдать необходимые разрешения для применения лекарственного средства. Там сослались на необходимость провести новые клинические испытания: ожидается, что их результаты будут получены в июле.

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