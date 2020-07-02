COVID-19: в Европе отреагировали на заявление США о масштабной закупке «Ремдесивира»

Германия и Великобритания объявили в среду, 1 июля, что обладают достаточными запасами противовирусного средства «Ремдесивир», которое показало относительную эффективность при лечении некоторых случаев COVID-19. В понедельник министерство здравоохранения США объявило о заключении соглашения на закупку почти 100% объемов производства «Ремдесивира» на предстоящие три месяца, что вызвало опасения возможной нехватки препарата для больных из других стран.

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По меньшей мере для двух стран Евросоюза эти опасения не оправдались, отмечает France Presse, ссылаясь на заявления спикеров министерств здравоохранения в Берлине и в Лондоне. В пресс-службе министерства здравоохранения Франции на вопросы агентства в эту среду не ответили, подчеркивает France Presse. В концерне Gilead заявили, что его «главная цель — сделать “Ремдесивир” доступным для пациентов во всем мире».

Препарат «Ремдесивир» (Remdesivir), который производит американская фармацевтическая компания Gilead Sciences, получил в прошлый четверг рекомендацию санитарных властей ЕС к ограниченному использованию для лечения больных COVID-19. Для того, чтобы лекарство начало применяться в некоторых случаях заболевания коронавирусной инфекцией, необходимо одобрение Еврокомиссии, которое может быть выдано на следующей неделе.

В понедельник объявление администрации Трампа о намерениях выкупать в течение трех месяцев весь объем производимого в США «Ремдесивира» вызвало опасения возможной нехватки препарата для других стран.

В США «Ремдесивир» одобрили для применения при COVID-19 «в экстренных случаях» 1 мая.

Минздрав США обеспечил проведение более 500 000 курсов лечения препаратом для американских больниц до конца сентября, сообщает «Голос Амерки». Это составляет 100 процентов от запланированного Gilead объема производства на июль (94 200 курсов лечения), 90 процентов производства в августе (174 900 курсов лечения) и 90 процентов производства в сентябре (232 800 курсов лечения) в дополнение к дозам, выделенным на клинические испытания.

В самой компании в понедельник сообщили, что цена на один флакон «Ремдесивира» составит 390 долларов для развитых стран (2340 долларов за полный курс лечения, шесть флаконов в течение пяти дней).

Для удовлетворения спроса в развивающихся странах Gilead подписал соглашения о временной безвозмездной передаче лицензии на препарат с девятью производителями дженериков в Индии, Пакистане и Египте, которые сами будут назначать цену на лекарство на рынках 127 стран (в т.ч. в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане).

Для рынков других стран препарат будет производится на заводах Gilead в США, Европе и Азии. В компании, вместе с тем, не ответили на вопрос, были ли подписаны с другими странами соглашения, аналогичные контракту, анонсированному в понедельник администрацией Дональда Трампа.

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