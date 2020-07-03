ВОЗ призвала «проснуться» и усилить борьбу с коронавирусом

По мнению ВОЗ некоторые правительства слишком быстро начали выводить свои страны из карантина

Всемирная организация здравоохранения призвала правительства стран, затронутых пандемией, «проснуться» и «бросить все силы на борьбу»с коронавирусом, а население оставаться дома. Об этом на еженедельном брифинге в пятницу, 3 июля, заявил директор по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан.

Реклама Читать далее

По мнению ВОЗ, некоторые правительства слишком быстро начали выводить свои страны из карантина. В организации понимают экономические трудности, с которыми столкнулся мир из-за остановки экономики, однако предупреждают, что поспешное снятие ограничений может привести к еще большим проблемам.

«Пора уже, чтобы страны посмотрели на цифры. Пожалуйста, не игнорируйте то, что вам говорят цифры, — обратился чиновник международной организации к правительствам стран мира. — Люди должны проснуться. Цифры не врут, и ситуация на местах не врет. Никогда не бывает слишком поздно в эпидемии, чтобы взять ситуацию под контроль».

ВОЗ считает, что предположения о второй волне являются «спекуляциями», не основанными на достоверных знаниях. Нынешний повторный всплеск заболевания в некоторых странах организация предлагает считать не второй волной, а «вторым пиком» пандемии, поскольку «вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи», объяснил Райан.

По данным ВОЗ, пандемия COVID-19 продолжает стихать в Европе, но по-прежнему свирепствует на американском континенте. В пятницу впервые суммарное число зараженных в Латинской Америке (более 2,7 млн подтвержденных случаев) превысило общее число выявленных случаев коронавируса в Европе.

Общий показатель смертности от последствий COVID-19 в Европе составляет около 200 тысяч человек. В США и Канаде, по данным на 3 июля, зарегистрирован 137 421 смертельный случай. Во всех странах Латинской Америке — 121 662 смерти.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться