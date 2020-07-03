Еврокомиссия одобрила использование препарата «Ремдесивир» для пациентов с COVID-19

Европейская комиссия дала разрешение на использование противовирусного средства «Ремдесивир» в лечении пациентов с COVID-19. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиду.

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Ранее условное разрешение на использование препарата выдало Европейское агентство лекарственных средств. «Ремдесивир» был разработан американской фармацевтической компанией Gilead Sciences для лечения лихорадки Эбола. Его назначают больным, страдающим пневмонией и нуждающимся в кислородной поддержке.

Это первый препарат, официально одобренный ЕС для лечения пациентов с новым коронавирусом. «Мы выдаем разрешение менее чем через месяц после подачи заявления, что ясно демонстрирует решимость ЕС быстро реагировать на появление новых методов лечения», — добавила еврокомиссар.

Ранее стало известно, что министерство здравоохранения США объявило о намерениях выкупить почти 100% объема производимого Gilead «Ремдесивира» на ближайшие три месяца. Эта новость вызвала опасения о возможной нехватке препарата в Европе.

В развивающихся странах Gilead согласилась временно и безвозмездно передать лицензию на препарат девяти производителям дженериков в Индии, Пакистане и Египте, которые сами будут назначать цену на лекарство на рынках 127 стран.

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