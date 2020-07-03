Что известно о шпионском скандале между Турцией и Францией

После того как Франция временно приостановила свое участие в операции НАТО в Средиземном море в знак протеста против «опасной игры» Турции в ливийском конфликте, напряжение между двумя странами вышло на новый уровень. Турецкий посол в Париже подтвердил появившуюся на прошлой неделе в СМИ информацию о «шпионском деле», которое ранее французский МИД отказался комментировать, назвав «слухами в прессе».

Реклама Читать далее

В минувшую среду в ходе выступления перед во французском Сенате турецкий посол во Франции Исмаил Хакки Муса подтвердил появившуюся на прошлой неделе в турецких СМИ информацию о задержании четырех граждан Турции, подозреваемых в шпионаже в пользу Парижа. Он сообщил, что этим делом разведслужбы двух стран занимаются уже последние два года. Посол уточнил, что не связывает появление этих сообщений в СМИ с ростом напряженности в отношениях между Турцией и Францией. Французские власти пока никаких публичных заявлений по этому поводу не сделали. Как сообщает агентство France-Presse, МИД отказался комментировать «слухи в прессе».

На прошлой неделе провластная турецкая газета Sabah сообщила о «самом крупном шпионском скандале последних лет»: в Стамбуле задержали четырех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Франции. По сведениям издания, эти граждане Турции занимались сбором информации об исламистских группах на турецкой территории. Среди задержанных — глава ячейки информаторов Метин Оздемир, который сам явился в полицию. После чего были задержаны и другие подозреваемые: Лютфю Йылмаз, Салих Джемал Йигит и Файсал Тамбахчеджи.

Газета Sabah сообщает, что до 2011 года Метин Оздемир служил в Афганистане, где познакомился с французскими коллегами и хотел попасть во французский Иностранный легион. Вернувшись на родину, он устроился на работу в службу безопасности консульства Франции в Стамбуле, где в 2013 году вошел в контакт с агентом французской разведки, работавшим под вымышленным именем Брюно. Последний пообещал ему помочь попасть в легион при условии, что он соберет для него некоторые сведения.

Sabah сообщает, что Метин Оздемир прошел во Франции восьмимесячную подготовку, в ходе которой научился различным техникам слежки. Позже по наводке французской разведки он завербовал еще трех информаторов, выдавая себя за агента Национальной разведывательной организации Турции MIT, который собирает сведения о радикальной группировке «Исламское государство».

Задержанный признался, что собрал информацию о 120 лицах, в том числе имамах, членах религиозных братств и исламистских ассоциаций. Газета сообщает, что задержанные собирали информацию в таких организациях, как KADEM (Ассоциация женщин и демократии), сопредседателем которой является младшая дочь Реджепа Тайипа Эрдогана, а также KİSEM (Глобальный центр гуманитарной помощи и политического просвещения). Сообщается также, что некоторые члены так называемой разведгруппы ездили в Измир, Конья, Мерсин и Газиантеп, близ сирийской границы. Собранные данные Метин Оздемир передавал французам, которые платили ему сначала 300 евро, а затем увеличили зарплату вдвое. Он явился в полицию после того, как у него возникли разногласия с французскими агентами. После его признаний полиция задержала трех других подозреваемых.

Информация в провластном изданиии появилась на фоне обострившихся отношений между Парижем и Анкарой из-за инцидента, произошедшего в Средиземном море. В середине июня турецкие корабли не позволили французскому фрегату досмотреть грузовое судно, подозреваемое в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия Ливии. Париж назвал действия турецких партнеров агрессивными и в знак протеста объявил о временном выходе из операции НАТО Sea Guardian. В четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Берлин назвал обвинения Франции ложными и потребовал от Парижа извинений.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться