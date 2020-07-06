В списке — Бастрыкин и Гринь: Великобритания ввела санкции по «закону Магнитского»

МИД Великобритании опубликовал в понедельник, 6 июля, список граждан, попавших под санкции в рамках британской версии «закона Магнитского». Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на заявление британского дипломатического ведомства, в списке из 47 человек — председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь и замглавы МВД РФ Алексей Аничин.

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Газета уточняет, что из 47 человек, попавших в британский санкционный список, 25 — граждане России.

Среди них — судья Алексей Криворучко, продлевавший арест Сергею Магнитскому; бывший начальник отдела СКР при МВД России Геннадий Карлов, начальник СИЗО «Матросская Тишина» Фикрет Тагиев и бывший начальник этого же изолятора Иван Прокопенко, бывший начальник СИЗО «Бутырка» Дмитрий Комнов; бывший замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов; бывший руководитель следственной группы по «делу Магнитского» Олег Сильченко, врач-хирург «Матросской Тишины» Александра Гаусс...

Помимо россиян, в британский «черный список» попали два генерала из Бирмы (за репрессии против мусульман рохинджа), 20 подданных Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи, а также две компании из КНДР.

Напомним, 37-летний аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский 16 ноября 2009 года скончался в СИЗО «Матросская тишина». Условия его содержания правозащитники назвали пыточными. Юриста задержали в 2008 году после того, как он раскрыл финансовые махинации сотрудников МВД и налоговых органов.

В отчете Совета по правам человека при президенте РФ за 2011 год главными виновными в смерти Магнитского были названы следователи и работники тюрьмы, включая врачей. Тем не менее, до сих пор подозреваемые не понесли наказания в России.

Первыми т.н. «закон Магнитского» приняли в США в 2012 году: сначала в санкционный список были занесены люди, которых американские власти считают причастными к смерти юриста Hermitage Capital, а затем и другие россияне, обвиняемые в нарушении прав человека и коррупции. В декабре 2016 года президент США Барак Обама распространил действие «списка Магнитского» на граждан всех стран мира.

Великобритания приняла так называемую «поправку Магнитского» в 2018 году, уточняет «Новая газета». Этот закон позволяет Лондону без согласования с Евросоюзом вводить санкции против физических лиц, совершающих грубые нарушения прав человека.

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