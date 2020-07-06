Индия обогнала Россию по количеству случаев заражения COVID-19

Власти Индии в понедельник, 6 июня, сообщили о том, что с начала пандемии в стране выявили около 700 тысяч случае инфицирования, почти 24 тысячи из них — за прошедшие сутки.

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Таким образом, Индия стала третьей страной по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции, обойдя по этому показателю Россию. На первом месте остаются США (2 888 729), на втором — Бразилия (1 603 055).

В России за прошедшие сутки выявили еще 6 611 случаев заболевания, как сообщили 6 июля в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Общее число зараженных в стране достигло 687 862. Больше всего новых случаев выявили в Москве (685) и Московской области (292). За все время наблюдения от последствий заражения COVID-19 скончались 10 296 человек, из них 135 — за последние 24 часа. Также сообщается, что 3 579 пациентов были выписаны за сутки, общее количество победивших инфекцию выросло до 454 329.

По подсчетам агентства France-Presse, за время пандемии на территории 196 стран было зарегистрировано более 11,3 миллионов случаев инфицирования. Почти 532 тысячи человек скончались от последствий заражения. По данным AFP, в США COVID-19 унес жизни 129 891 человек, в Бразилии — 64 867, в Великобритании — 44 220, в Италии — 34 861 и 30 366 — в Мексике.

В конце прошлой недели в ряде стран сообщили о росте количества случаев заражения. Он зафиксирован в США, Мексике, Чили. В Испании с понедельника, 6 июля, вновь введен карантин для жителей 14 муниципалитетов, расположенных в провинции Луго (Галисия), а чуть ранее было объявлено о возвращении карантинных мер в Каталонии.

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