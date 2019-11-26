На Мальте глава кабинета премьера ушел в отставку после допроса по делу об убитой журналистке

На Мальте в отставку ушел глава администрации премьер-министра Джозефа Муската Кит Шембри после появления информации о его допросе по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции

На Мальте в отставку ушел глава администрации премьер-министра Джозефа Муската Кит Шембри после появления информации о его допросе по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году. О его отставке сообщил сам премьер, сообщает 26 ноября Times of Malta.

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Премьер отказался комментировать информацию о допросе, сказав, что ему не известны подробности расследования. Ранее по делу об убийстве журналистки был задержан бизнесмен Йорген Фенек.

Источники Times of Malta утверждают, что Фенек на допросе связал главу аппарата премьер-министра с посредником в убийстве журналистки Мелвином Теумой и коррупционными делами. По некоторым данным, у Теумы имеются аудиозаписи разговоров, в которых упоминается Кит Шембри.

Журналистка Дафне Каруана Галиция расследовала коррупционные скандалы. Она погибла 16 октября 2017 года, когда в ее автомобиле сработало взрывное устройство. За несколько месяцев до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства Мальты и двух его помощников.

Трое человек, подозреваемых в убийстве журналистки, арестованы. Следствие до сих пор не установило заказчика.