Число погибших в ходе землетрясения в Албании выросло до 18 человек.

В результате сильного землетрясения, произошедшего рано утром в Албании, погибли, как минимум, 18 человек, более 600 пострадали. Соседи Албании и другие страны Евросоюза предложили свою помощь в ликвидации последствий.

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«Строения сложились как карточные домики», передает корреспондент France-Presse с места. Рано утром многие жители страны находились у себя дома и были погребены под завалами. Спасательные работы ведутся до сих пор. Во вторник в стране были закрыты все школы.

По данным министерства обороны Албании, к вечеру вторника, 26 ноября, 18 человек погибли. Больше всего жертв в туристическом городе Дуррес, расположенном на Адриатическом море, а также в населенном пункте Тумане, к северу от столицы.

Власти Албании объявили о начале сбора финансовых средств, которые будут направлены на помощь пострадавшим. Среди первых, кто предложил свою вою помощь, были Греция, Италия и Румыния, которые в первые часы после случившегося отправили в Албанию свои бригады спасателей. Франция направила около ста спасателей, которые должны прибыть на место катастрофы поздно вечером во вторник.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 10 километров к северо-западу от города Шиджак вблизи столицы Тираны. Очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки от землетрясения ощущались в Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии и некоторых южных провинциях Италии. Через несколько часов после первого, второй толчок землетрясения произошел в соседней Боснии и Герцеговине.