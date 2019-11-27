Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

В среду, 27 ноября, депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Высший орган исполнительной власти Европейского союза в новом составе приступит к работе с 1 декабря.

Реклама Читать далее

Предлагаемый список поддержал 461 депутат Европарламента, 157 проголосовали против, 89 воздержались.

Бывший министр обороны Германии, 61-летняя Урсула фон дер Ляйен стала первой женщиной, которая возглавила Еврокомиссию. Важнейшими задачами на период своей работы она назвала защиту климата и развитие цифровой экономики.

Выступая с речью перед депутатами Европарламента, Урсула фон дер Ляйен поблагодарила своего предшественника Жан-Клода Юнкера, назвав его «великим европейцем».

Вице-президентами Еврокомиссии утверждены Франц Тиммерманс (Нидерланды), Маргарет Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Жозеп Боррель (Испания), Вера Юрова (Чехия), Маргаритис Схинас (Греция), Марош Шефчович (Словакия) и Дубравка Шуйца (Хорватия).

По-прежнему остается незанятой вакансия еврокомиссара от Великобритании. Лондон обязан выдвинуть кого-либо на этот пост, так как после очередной отсрочки Брекзита страна по-прежнему входит в состав ЕС. Напомним, Брекзит отложен до конца января 2020 года. В связи с парламентскими выборами, которые пройдут в Великобритании 12 декабря, правительство страны не стало выдвигать своего кандидата в Еврокомиссию.