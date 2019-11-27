Меркель ответила Макрону на критику НАТО

По словам Ангелы Меркель, НАТО на протяжении 70 лет было «оплотом против войны»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила в среду, 27 ноября, с речью перед депутатами бундестага в защиту Североатлантического альянса. «В наших интересах сохранить НАТО, это даже важнее, чем в эпоху холодной войны», — заявила глава правительства ФРГ.

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По словам Ангелы Меркель, НАТО на протяжении 70 лет было «оплотом против войны», гарантом «свободы и мира» — в том числе благодаря «нашим американским друзьям».

Как отмечает агентство AFP, значительную часть выступления, которого должно было быть посвящено федеральному бюджету на 2020 год, канцлер Германии посвятила Североатлантическому альянсу. Она «по пунктам ответила» на слова президента Франции Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Такое заявление он сделал 7 ноября в интервью британскому изданию The Economist.

«Европа пока не может защищаться самостоятельно, мы зависим от Североатлантического альянса. Нам важно работать для этого альянса, мы должны брать на себя большую ответственность», — подчеркнула Меркель.

В интервью The Economist французский лидер, напротив, заявил, что Европа может потерять контроль над собственной судьбой, если не начнет строить свою систему обороны.

В защиту НАТО также выступила в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В том, что касается европейской обороны, «ЕС и НАТО дополняют друг друга, а не являются соперниками», — отметила экс-министр обороны Германии в ходе пресс-конференции в Страсбурге, посвященной утверждению нового состава Европарламента.

«НАТО — несомненно самый сильный военный альянс в мире, а Европейский Союз никогда не будет военным альянсом», — добавила она.

Ранее слова президента Франции о «смерти мозга НАТО» раскритиковали в Эстонии и Литве. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью RFI заявила, что НАТО — «лучшая система из существующих и единственная, которая сейчас защищает нас всех».

Кроме того, позицию Макрона резко раскритиковал уходящий председатель Европейского совета Дональд Туск. «Когда я слышу слова Макрона о том, что мы должны пересмотреть нашу позицию в отношении России, переосмыслить наши стратегические отношения, я могу лишь выражать надежду, что это не произойдет за счет нашей совместной мечте о суверенной Европе», — заявил Туск 13 ноября.

В России, напротив, высказывание французского лидера восприняли положительно. «Золотые слова», — заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

3 и 4 декабря в Лондоне пройдет 70-й, юбилейный саммит НАТО. Как отмечает AFP, встреча обещает быть напряженной.