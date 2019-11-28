«Будильник для НАТО»: Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» альянса

Президент Франции Эмманюэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции в Париже, 28 ноября 2019 года

Президент Франции Эмманюэль Макрон объяснил свои слова о «смерти мозга» НАТО, сказанные им в интервью изданию The Economist. «Я полностью беру на себя ответственность за то, что поставил точки над i», — заявил французский лидер после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце 28 ноября. Его слова приводит AFP.

Реклама Читать далее

Как объяснил Эмманюэль Макрон, он констатировал «вопиющий и неприемлемый» отрыв от реальности в ходе двух последних саммитов НАТО, которые «были посвящены исключительно тому, как облегчить финансовое бремя США» в то время, как не решались другие стратегические вопросы — проблема мира в Европе, отношения с Россией, вопрос Турции.

«Возможно, был нужен будильник. Я рад, что он прозвенел и, что отныне приоритетом (альянса) будет обсуждение наших стратегических задач», — заявил французский лидер журналистам.

Кроме того, Макрон вновь выступил за «требовательный диалог» с Россией. Он в очередной раз напомнил о необходимости обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности.

В ответ генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Североатлантический альянс модернизировал свою доктрину и усилил возможности для маневров, в том числе в Восточной Европе. Одновременно он подчеркнул, что сегодня Европа не в состоянии защитить себя самостоятельно.

Накануне с похожими заявлениями выступили канцлер Германии Ангела Меркель и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью The Economist французский лидер, напротив, заявил, что Европа может потерять контроль над собственной судьбой, если не начнет создавать собственную оборонную систему.

Встреча Эмманюэля Макрона и Йенса Столтенберга была посвящена подготовке юбилейного 70-го саммита НАТО, который пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря.