Европарламент объявил о чрезвычайной ситуации в области климата

Европейский парламент объявил о чрезвычайной ситуации в области климата и экологии. Как отмечает агентство AFP, речь идет о принятии символической резолюции в преддверии конференции ООН по климату, которая пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря.

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За резолюцию проголосовали 429 европейских депутатов, 225 выступили против, еще 19 воздержались.

В документе содержится призыв к Евросоюзу договориться о достижении углеродного нейтралитета к 2050 году, как это было заявлено в Парижском соглашении по климату.

«Тот факт, что Европа стала первым континентом, объявившим о чрезвычайной ситуации в области климата прямо накануне конференции ООН, — это важный символ для европейских граждан и для всего мира», — заявил глава парламентской комиссии по вопросам окружающей среды, французский евродепутат Паскаль Канфен.