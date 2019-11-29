В результате теракта в центре Лондона погибли два человека

Два человека погибли в результате теракта на Лондон-бридж в пятницу, 29 ноября. Об этом сообщает BBC. Ранее сообщалось о нескольких пострадавших. Нападавший был застрелен полицией.

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Неизвестный напал на прохожих на Лондон-бридж в центре британской столицы около 14 часов по местному времени. На нападавшем, как позднее сообщили в полиции, был муляж жилета со взрывчаткой.

Мужчину пыталась обезвредить группа прохожих, однако он успел ранить нескольких человек. Прибывшая через несколько минут на место полиция выстрелила в нападавшего. Он скончался на месте от полученных ранений.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что в результате нападения несколько человек получили ранения, некоторые из них серьезные. При этом он не уточнил количество пострадавших.