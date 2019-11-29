В центре Лондона неизвестный напал с ножом на прохожих, несколько человек пострадали.

Несколько пострадали в результате нападения неизвестного мужчины на прохожих на Лондон-бридж в центре британской столицы в пятницу, 29 ноября. Нападавший был убит полицией. Ранее сообщалось, что лондонские правоохранители задержали нападавшего. Скотленд-Ярд квалифицировал случившееся как теракт.

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«Подозреваемый был ранен вооруженными офицерами лондонской полиции, и я могу подтвердить, что он скончался на месте», — заявил глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Нил Басу. Его слова приводит AFP. «Я могу подтвердить, что мы рассматриваем нападение, как теракт», — добавил он.

Ранее в твиттере лондонской полиции появилось следующее сообщение: «В 13.58 в полицию поступил звонок о нападении с ножом возле Лондон-бридж. (...) Мужчина был задержан полицией. Мы полагаем, что несколько человек получили ранения».

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge.



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

Место происшествия оцепили. Туда прибыли полицейские и спасательные службы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в твиттере, что он «в курсе произошедшего» и поблагодарил полицию и спасателей за мгновенное реагирование.

"I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 29, 2019

Корреспондент BBC, случайно оказавшийся на мосту, сообщил, что услышал выстрелы, а до этого стал свидетелем драки — он видел, как несколько человек пытались обезвредить одного.

Позднее, в пятницу, в полиции сообщили, что у нападавшего было при себе поддельное взрывное устройство.