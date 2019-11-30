Нападение на торговой улице в Гааге: полиция задержала подозреваемого

В Нидерландах в субботу, 30 ноября, полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на покупателей на торговой улице в Гааге. Им оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства. В результате нападения в пятницу, 29 ноября, пострадали трое несовершеннолетних.

Реклама Читать далее

В пятницу, 29 ноября, неизвестный напал с ножом на прохожих на торговой улице Grote Marktstraat в центре Гааги. Там было особенно многолюдно: в этот день шли распродажи в рамках «черной пятницы». В результате нападения ранения получили трое несовершеннолетних. В субботу всех пострадавших уже выписали из больницы.

Нападавший, скрыавшийся с места преступления, был задержан в субботу. Полиция Гааги сообщила в своем аккаунте в Twitter, что речь идет о 35-летнем мужчине без определенного места жительства. В полиции заявили, что не исключают ни одну из версий относительно мотивов нападавшего, но пока еще слишком рано спекулировать на эту тему.

In connection with the stabbing at the #GroteMarkstraat, the police have just arrested a 35-year-old man in the city center of #TheHague. The man has no fixed place of residence. He will be transferred to a police station where he will be questioned. — Politie Den Haag eo (@POL_DenHaag) November 30, 2019

Изначально в полиции заявили, что разыскивают «смуглого» мужчину в возрасте 40–50 лет, однако затем уточнили, что эта ориентировка ошибочна.

За несколько часов до этого нападение с ножом произошло на Лондонском мосту. Двое человек погибли. Британские власти назвали случившееся терактом. Выяснилось, что подозреваемый отсидел в тюрьме за терроризм. Его застрелила полиция на месте преступления.