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Нападение на торговой улице в Гааге: полиция задержала подозреваемого

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В центре Гааги неизвестный ранил ножом трех несовершеннолетних
В центре Гааги неизвестный ранил ножом трех несовершеннолетних REUTERS/Piroschka van de Wouw
RFI

В Нидерландах в субботу, 30 ноября, полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на покупателей на торговой улице в Гааге. Им оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства. В результате нападения в пятницу, 29 ноября, пострадали трое несовершеннолетних.

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В пятницу, 29 ноября, неизвестный напал с ножом на прохожих на торговой улице Grote Marktstraat в центре Гааги. Там было особенно многолюдно: в этот день шли распродажи в рамках «черной пятницы». В результате нападения ранения получили трое несовершеннолетних. В субботу всех пострадавших уже выписали из больницы.

Нападавший, скрыавшийся с места преступления, был задержан в субботу. Полиция Гааги сообщила в своем аккаунте в Twitter, что речь идет о 35-летнем мужчине без определенного места жительства. В полиции заявили, что не исключают ни одну из версий относительно мотивов нападавшего, но пока еще слишком рано спекулировать на эту тему.

Изначально в полиции заявили, что разыскивают «смуглого» мужчину в возрасте 40–50 лет, однако затем уточнили, что эта ориентировка ошибочна.

За несколько часов до этого нападение с ножом произошло на Лондонском мосту. Двое человек погибли. Британские власти назвали случившееся терактом. Выяснилось, что подозреваемый отсидел в тюрьме за терроризм. Его застрелила полиция на месте преступления.

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