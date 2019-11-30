Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту отсидел в тюрьме за терроризм

Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту отбыл срок за терроризм

Британская полиция установила личность мужчины, подозреваемого в нападении с ножом на Лондонском мосту. Им оказался 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан, который был известен властям, так как в 2012 году уже был осужден за терроризм.

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Сообщается, что подозреваемый досрочно вышел из тюрьмы в декабре 2018 года. «Ключевой вопрос сейчас состоит в том, чтобы установить, как он пришел к тому, чтобы совершить это нападение», — заявил представитель британских антитеррористических служб Нил Басу.

По данным The Times, Усман Хан вышел из тюрьмы с обязательством носить электронный браслет, который позволяет правоохранительным органам следить за его передвижениями.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что было «ошибкой» досрочно выпускать его из тюрьмы досрочно и призвал «применять соответствующие меры к опасным преступникам, особенно к террористам».

Младший министр по вопросам безопасности Великобритании Брэндон Льюис в свою очередь приветствовал храбрость прохожих, обезвредивших нападавшего до приезда полиции.

В пятницу, 29 декабря, мужчина с муляжом пояса смертника напал с ножом на прохожих на Лондонском мосту. В результате нападения погибли двое человек, еще трое получили ножевые ранения. Подозреваемого застрелили полицейские.

В полиции рассказали, что нападение, вероятно, началось на мероприятии для бывших заключенных в центре Лондона и продолжилось на Лондонском мосту.