Премьер-министр Мальты уйдет в отставку из-за убийства журналистки

В последнюю неделю расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции вызвало серьезный политический кризис на Мальте. По сообщению AFP и Reuters, премьер-министр страны Джозеф Мускат планирует уйти в отставку. В субботу, 30 ноября, суд Мальты отклонил жалобу бизнесмена Йоргена Фенека на незаконные аресты по этому делу.

Реклама Читать далее

Йорген Фенек был арестован 22 ноября, и с тех пор был освобожден и повторно арестован пять раз, в последний раз 30 ноября. По законам Мальты обвинение подозреваемому должно быть предъявлено в течение 48 часов, в противном случае он должен быть освобожден. Повторные аресты позволяют полиции продолжить допросы.

Агентство Reuters со ссылкой на полицейские источники, сообщает, что Фенек является одним из главных подозреваемых в деле об убийстве журналистки, и что правительство по совету генерального прокурора и полиции отклонило запрос Фенека о предоставлении судебного иммунитета.

За последние дни из правительства Муската уволились двое министров, Кит Шембри и Конрад Мицци. В субботу, 30 ноября, редактор Malta Today Савиур Бальзан, сообщил Reuters со ссылкой на источники, что Джозеф Мускат планирует объявить о своей отставке, если против Фенека будут выдвинуты обвинения.

АFP также сообщило, что Джозеф Мускат уйдет в отставку до 18 января, как только Лейбористская партия выберет нового лидера. В пятницу вечером на улицы Валлетты вышли тысячи протестующих, требующих отставки Муската.

Напомним, что Дафне Каруана Галиция погибла возле своего дома в октябре 2017 года в результате взрыва автомобиля. На Мальте это убийство вызвало взрыв возмущения и критики в адрес правительства