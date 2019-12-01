Названы имена погибших в теракте на Лондон-Бридж

В воскресенье, 1 декабря, лондонская полиция назвала имена погибших во время теракта на Лондон-бридж. 25-летний Джек Меррит и 23-летняя Саския Джонс были выпускниками Кембриджского университета.

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Обе жертвы принимали участие в реабилитационной программе для заключенных «Учимся вместе», организованной Кембриджским университетом и проходившей в здании Гильдии рыботорговцев. Джек Меррит был одним из координаторов программы, Саския Джонс работала в качестве волонтера.

«Джек жил по своим принципам, он верил в искупление и реабилитацию, а не в месть, и он всегда принимал сторону слабых», — говорит семья погибшего. Он собирался работать в системе уголовного правосудия и видел свою цель в том, чтобы помогать людям. В субботу вечером в Кембридже состоялась церемония памяти Джека Меррита.

Саския Джонс недавно подала свою кандидатуру для работы в полиции, № желая специализироваться на поддержке жертв». желая специализироваться на поддержке жертв». «У нее было прекрасное чувство юмора и веселый характер веселья, и она была щедра до такой степени, что всегда хотела видеть лучшее в людях», — говорят члены семью Саскии, родившейся в Стратфорде-на-Эйвоне, в родном городе Шекспира.

По данным Кембриджского университета, один из его сотрудников был раненво время теракта. Все трое пострадавших не захотели назвать свои имена. Двое пока остаются в больнице и, по словам полиции, «не хотят, чтобы их опознали».

Напомним, что совершивший теракт 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан в 2012 году был осужден за подготовку теракта. Он был приговорен к 16 годам заключения и вышел на свободу условно-досрочно в декабре 2018 года. Он также принимал участие в программе реабилитации «Учимся вместе».

По данным лондонской полиции, он действовал в одиночку. Ответственность за теракт на себя приняла группа джихадистов ИГ.