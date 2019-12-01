Премьер-министр Мальты пока остается на своем посту

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, которого подозревают во вмешательстве в расследование убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, в воскресенье, 1 декабря, провел срочную встречу с 36 парламентариями и министрами, представляющими Лейбористскую партию страны. Он заручился поддержкой своей партии и останется на своем посту как минимум до 18 января 2020 года, когда пройдут выборы нового главы партии лейбористов.

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Совещание, которое длилось четыре часа, было созвано в кризисной ситуации после того, как в субботу, 30 ноября, бизнесмену Йоргену Фенеку были предъявлены обвинения в соучастии в убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции, которое произошло 16 октября 2017 года.

В опубликованном по окончании встречи заявлении говорится, что «парламентская группа выразила единодушную поддержку премьер-министру во всех решениях, которые он мог бы принять», но не упоминается о его возможной отставке в январе или в другое время.

Кроме того, Джозеф Мускат объявил, что временно отстраненный от должности министр экономики Крис Кардона немедленно вернется к выполнению своих обязанностей, которые он будет совмещать с должностью вице-министра страны.

В понедельник, 2 декабря, суд Мальты также должен вынести решение по апелляции Фенека. Йорген Фенек требует отстранить от ведения дела главного следователя Кита Арно, которого он обвиняет в тесных связях с премьер-министром и его правой рукой и другом Китом Шембри.

Семья журналистки, представители оппозиции и члены гражданского движения обвиняют Джозефа Муската в попытках любой ценой защитить главу своего кабинета Кита Шембри. Напомним, что Кит Шембри был задержан полицией в четверг, но освобожден почти сразу же, хотя сыновья Дафны Каруаны Галиции утверждают, что есть «по меньшей мере два свидетеля и множество улик, которые доказывают, что Шембри причастен к убийству».

Джозефа Муската также обвиняют в том, что он заставил правительство отклонить просьбу Фенека о предоставлении судебного иммунитета в обмен на информацию с целью защитить Шембри.

Семья убитой журналистки в воскресенье обратилась к парламенту страны с просьбой «обеспечить полное и свободное расследование роли Джозефа Муската и роли Кита Шембри в убийстве Дафны Каруаны Галиции».