Трамп счел «оскорбительными» слова о «смерти мозга» НАТО

Президент США Дональд Трамп считает «очень оскорбительными» слова Эмманюэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом он заявил на полях саммита североатлантического альянса, который проходит с 3 по 4 декабря в Лондоне. По мнению американского лидера, Франция нуждается в организации «больше, чем кто-либо».

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«НАТО служит великой цели, хотя альянс и не был честен с нами. Мы платили больше, чем должны», — отметил президент США на пресс-конференции.

Как считает Дональд Трамп, Эмманюэль Макрон должен обращать внимание прежде всего на внутренние проблемы. Он раскритиковал, в частности, высокий уровень безработицы и политическую ситуацию, вызванную кризисом «желтых жилетов».

На пресс-конференции вместе с Дональдом Трампом выступил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. По его мнению, альянс адаптируется к изменяющемуся миру. До этого на церемонии открытия Берлинского внешнеполитического форума 27 ноября Маас отметил, что НАТО «жив с головы до пят».

Ранее Эмманюэлю Макрону возразил президент Турции Реджем Тайип Эрдоган. Он предложил французскому лидера провериться у врачей «на предмет смерти мозга».

Вопреки критике, президент Франции от своих слов не отказался. «Я полностью беру на себя ответственность за то, что поставил точки над i», — заявил Макрон после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце.