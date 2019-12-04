WSJ сообщила о возможных санкциях против России из-за убийства в Берлине

Газета Wall Street Journal сообщила о вероятных санкциях против России из-за убийства в Берлине гражданина Грузии. Как пишет издание в среду, 4 декабря, версия о том, что к инциденту причастна Москва, является одной из основных для прокуратуры. В случае, если опасения Берлина подтвердятся, ФРГ введет против России «дипломатические или иные санкции».

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Как уточняет американское издание, прокуратура уже определила главного подозреваемого в убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили. По данным газеты, он может быть связан с российскими властями. В сентябре WSJ утверждала, что такого же мнения придерживаются и в Вашингтоне.

Ранее во вторник немецкие телеканалы WDR и NDR, а также газета Sueddeutsche Zeitung сообщили, что в прокуратуре ФРГ считают Москву причастной к убийству в Берлине. Заказ на него могли дать власти Чеченской республики.

По данным The Insider, в убийстве Хангошвили подзревают Вадима Красикова. Согласно расследованию журналистов, в России он находился в розыске за похожее убийство. The Insider утверждает, что Красиков связан с российскими властями.

Гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили застрелили в Берлине в августе 2019 года. Как пишут СМИ, он был полевым командиром чеченских сепаратистов и участвовал в военных действиях против России во второй чеченской войне. В России он объявлен в розыск по обвинению в терроризме.