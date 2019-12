В Минске прошла пятичасовая акция против интеграции с Россией

Полтора километра «живой цепи», несколько митингов во время шествия по городу, стычка с милицией на ступенях Дворца республики и задержание пьяного патриота России. Акция против интеграции с Россией, состоявшаяся в субботу, 7 декабря, — первая из серии, обещают организаторы.

Двойной протест

Накануне возможного подписания документов, продвигающих застывший в конце 90-х Союзный договор Беларуси и России, в Минске протестовали против сближения, о деталях которого общественности известно не очень много.

В 11:30 7 декабря вдоль проспекта Независимости — от Главпочтамта до цирка — у самой кромки проезжей части выстроилась «живая цепь», организованная общественной инициативой «Свежий ветер». За участниками наблюдали сотрудники правоохранительных органов в штатском, но не препятствовали. Через несколько минут практически к каждому «звену» цепи подходил сотрудник ГАИ и в мегафон объявлял о незаконности акции, причем объявления делались поочередно на двух языках — белорусском и русском.

Милиция и люди в штатском вели себя показательно корректно, Минск, 7 декабря Геннадий Шарипкин/RFI

Перформанс также украшали гудки солидарных автовладельцев. В «живой цепи» практически не было плакатов, лозунгов, лишь пару бело-красно-белых знамен, не было и выступлений, хотя в цепи стояли известные политики, писатели, общественные деятели. Много молодежи, семей с детьми — протестный белорусский контингент обновляется.

Акция длилась 15 минут, ее участники присоединились к собранию на Октябрьской площади напротив Администрации президента, всего к ступеням Дворца республики подошло около тысячи человек — неплохо, по белорусским меркам, но «хотелось бы больше, если речь идет о независимости страны» — так можно обобщить высказывания людей по поводу количества участников.

Чего требовали

«Никакой интеграции», «На ваши ноги — высокие пороги», «Ты брат мой — но хлеб собирай свой», «Хватит плясать под московский бит», «Нет русскому фашизму и бандитизму», «This is not integration — this is occupation», «Нет капитуляции — хватит интеграции!» — лозунги манифестантов, подкрепленные традиционными «Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!» и «Ганьба!» («Позор!») в адрес руководства Беларуси и России.

«Никакой интеграции», Минск, 7 декабря 2019 г. Геннадий Шарипкин/RFI

«Тысячу лет полочане, литвины, белорусы боролись за право жить свободно на своей земле. Десятки и сотни гибли за независимость. Сегодня обязанность нашего поколения — защитить эту независимость. Независимость — это когда наших парней не отправляют в Сирию, на Донбасс. Независимость — это когда нам не говорят, как жить. Сегодня шулеры собрались, сели, разложили дорожные карты, а на кону — Беларусь. Хотите, чтобы Беларусь проиграли в карты?» — обратился к протестующим политик, экс-политзаключенный Павел Северинец.

Экс-кандидат в президенты и бывший политзаключенный, поэт Владимир Некляев: «Можно подписывать международные договоренности, можно подписывать союзы, можно подписывать, что угодно, но — с ведома народа. Самое большое преступление — это делать нечто тайком, подписывать пакты Молотова — Риббентропа, чтобы потом в очередной раз окровавить нашу землю. Если бы не было этой таинственности, не было бы необходимости собираться и требовать не торговать страной. Никто не говорит, что мы не должны дружить с нашими соседями. С литовцами, поляками и с россиянами — безусловно. Но на равных, мы не вассальная страна. Мы никогда не пойдем в услужение».

Почти без насилия

Милиция и люди в штатском (их было больше, чем сотрудников в форме) вели себя показательно корректно, автозаков в пределах видимости не наблюдалось, правда, на видео снимали всех. Стычка с манифестантами состоялась лишь на ступеньках Дворца республики, видимо, пустить лидеров акции на импровизированную трибуну выходило за рамки допустимого либерализма в день встречи Лукашенко и Путина в Бочаровом Ручье в Сочи.

Во время потасовки протестующие кричали «Фашисты!», руководство силовиков по рации просило сотрудников: «Спокойнее! Спокойнее!» Силовикам также сдали нетрезвого юношу, который бросался на колонну участников акции с криками «Россия!». Чуть позже молодого человека отпустили.

Митинг-поход

До 16:30 участники акции ходили по центру Минска, останавливаясь у знаковых для белорусской независимости мест на короткие митинги. Протестующие не выходили на проезжую часть, пересекали улицы только на зеленый свет, правда, несколько раз зажигали файеры.

Павел Северинец предложил оставаться на улицах до окончания встречи Лукашенко и Путина в России, но все же в 16:30 было принято решение об окончании акции и продолжении ее 8 декабря, когда и станут (или их не будет) известны итоги переговоров глав государств.

В акции участвовало около тысячи человек, что немало, по белорусским меркам, Минск, 7 декабря 2019 г. Геннадий Шарипкин/RFI

На момент подготовки материала данных правозащитников и милиции о задержанных на акции не было.

Тем временем в Сочи

Беларусь ничего не просит у России, только лишь равные условия, заявил Александр Лукашенко 7 декабря в Сочи на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным. «За эти 20 лет сделано немало. Это известно. Немало предстоит сделать. Мы это не скрываем. Вы заметили, что наши правительства серьезно анализировали договор, смотрели, что можно сделать, что мы сегодня не можем делать. Чтобы лишнюю работу не выполнять. И мы с вами к этому вопросу обращались не единожды и корректировали действия наших групп по анализу и выработке некоторых планов дальнейшей интеграции», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Переговоры продолжатся 8 декабря.