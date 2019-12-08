В Минске второй день подряд протестуют против интеграции с Россией

На акции протеста против сближения с Россией, Минск, 7 декабря 2019 г.

В воскресенье, 8 декабря, в столице Беларуси проходит второе шествие и митинги протеста против углубления интеграции с Россией. Как указано на сайте «Хартия 97», в акции принимает участие около двух тысяч человек. Накануне в Минске прошла пятичасовая акция против интеграции с Россией.

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Продолжить акцию протеста предложил один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

Участники воскресного шествия прошли от Октябрьской площади по проспекту Независимости в сторону площади Победы, после чего двинулись в сторону посольства России, указывается на сайте «Хартия 97». Затем участники шествия передали в посольство России принятую на митинге резолюцию.

В резолюции выражается протест против так называемой «глубокой интеграции» Беларуси и России, против подписания «дорожных карт», а также заявляется о нелегитимности любых соглашений, которые подпишут власти Беларуси и России. Участники акции призвали международное сообщество к солидарности с белорусским народом. На митинге звучали лозунги «Никаких союзов с имперской Россией!», «Слава нации, нет интеграции!» и «Жыве Беларусь!»

Накануне в Сочи прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, на которой стороны подняли вопрос экономической интеграции двух государств. Переговоры продлились пять с половиной часов, однако ни к каким конкретным соглашениям лидеры двух государств не пришли.

Министр экономики России Максим Орешкин сообщил, что Путин и Лукашенко должны встретиться вновь 20 декабря в Санкт-Петербурге.