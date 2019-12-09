Евросоюз создаст механизм санкций по принципу «акта Магнитского»

В Брюсселе министры иностранных дел стран-членов ЕС договорились о начале работы по подготовке особого режима санкций за нарушение прав человека в мире. Эти санкции могут вводиться как против физических, так и против юридических лиц. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщает EUobserver.

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В первую очередь, речь идет о замораживании банковских счетов и введении визовых запретов. С идеей создать общеевропейский механизм для введения санкций за нарушение прав человека выступили Нидерланды. Аналогичный американский механизм получил название «акта Магнитского» по имени погибшего в «Матросской тишине» юриста Hermitage Capital.

Как сообщает издание РБК со ссылкой на неназванного дипломата ЕС, решение об «акте Магнитского» поддержали 23 члена Евросоюза, представители еще пяти стран не выразили возражений. Подготовкой соответствующего документа займется Европейская служба внешних связей, это может занять полгода, пояснил источник издания.

Санкционные механизмы, подобные «акту Магнитсткого» в США, уже приняты в Канаде и Великобритании.