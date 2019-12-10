В Польше арестован готовивший теракт украинец.

Польское Агентство по национальной безопасности (ABW) объявило во вторник, 10 декабря, об аресте гражданина Украины, по подозрению в подготовке теракта в одном из торговых центров. Максим С. находился на территории Польши в течение последних двух месяцев, объявили в агентстве.

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Подозреваемого в подготовке теракта гражданина Украины задержали 4 декабря, говорится в коммюнике ABW. По сведениям полиции, он собирался использовать начиненную взрывчаткой машину, бомбу или огнестрельное оружие. В настоящий момент он находится в предварительном заключении сроком на три месяца.

Как установило предварительное расследование, Максим С. недавно принял ислам, изменил имя на Мухаммад и «сильно радикализовался». Полиция также установила, что после приезда в Польшу подозреваемый имел много контактов с представителями чеченской и таджикской диаспоры.