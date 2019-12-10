Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице чешского города Острава
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Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице города Острава на востоке Чехии. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщает во вторник, 10 декабря, AFP. Ранее сообщалось о четырех погибших и двух тяжело раненых. Позднее стало известно, что оба пострадавших скончались. Нападавший покончил с собой.
Неизвестный мужчина открыл огонь в отделении травматологии университетской больницы Остравы утром во вторник, 10 декабря. Ему удалось скрыться с места преступления.
«Я могу подтвердить, что в университетской больнице Остравы сегодня около 7.00 произошла стрельба», — написал в твиттере глава МВД Чехии Ян Гамачек.
Mohu potvrdit, že dnes po 7 hodině došlo ke střelbě ve FN Ostrava. Na mistě probihá policejní zásah zásahové jednotky Krajského ředitelství policie MS kraje a byl vyslán i Útvar rychlého nasazení a vrtulník LS PČR. Podle dosavadních informací si útok vyžádal oběti na životech.— Jan Hamáček (@jhamacek) December 10, 2019
Позднее чешская полиция объявила, что нападавший покончил с собой. «Мы нашли нападавшего. 42-летний мужчина выстрелил себе в голову прежде, чем полиция успела перейти к действиям», — цитирует агентство AFP заявление полиции.