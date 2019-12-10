Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице чешского города Острава

Шесть человек погибли в результате нападения на университетскую больницу в чешском городе Острава 10 декабря 2019 года ©REUTERS/Radovan Stoklasa

RFI

Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице города Острава на востоке Чехии. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщает во вторник, 10 декабря, AFP. Ранее сообщалось о четырех погибших и двух тяжело раненых. Позднее стало известно, что оба пострадавших скончались. Нападавший покончил с собой.