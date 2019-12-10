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Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице чешского города Острава

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Шесть человек погибли в результате нападения на университетскую больницу в чешском городе Острава 10 декабря 2019 года
Шесть человек погибли в результате нападения на университетскую больницу в чешском городе Острава 10 декабря 2019 года ©REUTERS/Radovan Stoklasa
RFI

Шесть человек погибли в результате стрельбы в больнице города Острава на востоке Чехии. Об этом со ссылкой на заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша сообщает во вторник, 10 декабря, AFP. Ранее сообщалось о четырех погибших и двух тяжело раненых. Позднее стало известно, что оба пострадавших скончались. Нападавший покончил с собой.

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Неизвестный мужчина открыл огонь в отделении травматологии университетской больницы Остравы утром во вторник, 10 декабря. Ему удалось скрыться с места преступления.

«Я могу подтвердить, что в университетской больнице Остравы сегодня около 7.00 произошла стрельба», — написал в твиттере глава МВД Чехии Ян Гамачек.

Позднее чешская полиция объявила, что нападавший покончил с собой.  «Мы нашли нападавшего. 42-летний мужчина выстрелил себе в голову прежде, чем полиция успела перейти к действиям», — цитирует агентство AFP заявление полиции.

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