Косово объявило персоной нон-грата нобелевского лауреата Петера Хандке

Австрийский писатель и драматург Петер Хандке, получивший Нобелевскую премию по литературе в октябре этого года, объявлен персоной нон-грата в Косово. Об этом в среду, 11 декабря, объявили министр иностранных дел Косово Бехджет Пацолли на своей странице в Facebook.

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«Сегодня я решил объявить, что Петер Хандке нежелателен в Косово. С сегодняшнего дня он является персоной нон-грата. Отрицать преступления и поддерживать преступников также является тяжелым преступлением», – говорится в его сообщении.

Нобелевская премия по литературе была вручена писателю в Стокгольме накануне, 10 декабря, и сопровождалась манифестациями протеста. Несколько стран, в числе которых Косово, Турция и Албания, заявили, что объявляют бойкот Нобелевскому комитету. Послы этих государств не присутствовали на церемонии награждения.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по литературе состоялось 10 октября и сопровождалось скандалом из-за того, что один из лауреатов премии, Петер Хандке, поддерживал политику Слободана Милошевича во время войны в бывшей Югославии в 90-е годы прошлого века. В 1996 году писатель опубликовал свои заметки «Справедливость для Сербии», которые раскритиковали за «преуменьшение военных преступлений», совершенных сербскими военными.

Гаагский трибунал обвинил Милошевича в геноциде, в частности убийстве нескольких тысяч жителей Сребреницы, нарушениях законов войны и преступлениях против человечества. Несмотря на это, Хандке выступил с речью на похоронах Милошевича.

После того как Петер Хандке был объявлен лауреатом премии, из Нобелевского комитета в знак протеста вышли два эксперта по литературе.