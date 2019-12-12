Активисты Greenpeace заблокировали здание Европейского совета в Брюсселе

Бельгийская полиция эвакуировала 28 активистов международной экологической организации Greenpeace из здания Европейского совета в Брюсселе, где должен открыться саммит стран ЕС, посвященный климату.

Реклама Читать далее

В четверг, 12 декабря, полиции Брюсселя пришлось применить силу для эвакуации 28 активистов Greenpeace, которые прибыли к зданию Европейского совета на пожарном грузовике, чтобы привлечь общественное внимание к проблеме глобального потепления. Пожарная машина ввела в заблуждение охрану здания, которая впустила активистов. Затем члены Greenpeace забрались на стены здания и развернули плакат с надписью «Климатическая скорая помощь» и зажгли файеры.

«Было впечатление, что горит здание», – сообщил корреспондент агентства France-Presse с места. Акция началась рано утром, к половине одиннадцатого полиция уже эвакуировала активистов. «Саммит состоится, но в зависимости от ситуации, он может быть перенесен в другое здание», – заявил журналистам представитель администрации Европейского совета. Начало саммита запланировано на 15 часов по местному времени.

Утром председатель Евросовета Шарль Мишель проводит двусторонние встречи с лидерами европейских государств, чтобы найти компромисс по поводу так называемого «Зеленого пакта», предложенного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Этот пакт должен закрепить обязательство европейских государств достичь «углеродного нейтралитета» к 2050 году. «Углеродный нейтралитет» подразумевает снижение выбросов парниковых газов в атмосферу до нуля.