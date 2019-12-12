Апелляционный суд Монако отклонил жалобу Рыболовлева на арт-дилера

В четверг, 12 декабря, апелляционный суд Монако полностью закрыл процедуру по жалобе российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева на швейцарского арт-дилера Ива Бувье.

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В январе 2015 года полиция Монако начала расследование по подозрению в мошенничестве и отмывании денежных средств швейцарским арт-дилером Ивом Бувье, который помогал Рыболовлеву приобретать редкие предметы искусства. Рыболовлев потратил на них около 2 миллиардов долларов, которые переводил через офшорные компании, связанные со своими детьми. После того, как российский миллиардер заподозрил, что Ив Бувье намеренно завышает цену произведений искусства и присваивает себе часть выручки, он подал на него жалобу в суд.

Судебная процедура длилась почти пять лет, в течение которых стороны неоднократно обвиняли друг друга в различных преступлениях. Так, арт-дилер Ив Бувье подал жалобу на Рыболовлева за то, что тот пытается оказать давление на следствие и вмешивался в его личную жизнь. В результате громкой огласки дела были уволены министр юстиции Монако Филипп Нармино, глава МВД Монако Поль Массерон и еще трое высших полицейским чина княжества.

Однако сегодняшнее решение суда не остановит Дмитрия Рыболовлева. Его адвокат Эрве Темин заявил агентству France-Presse, что российский миллиардер подаст жалобу в кассационный суд.