Макрон выразил надежду на скорую ратификацию соглашения о Брексите

Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 декабря выразил надежду, что с победой консерваторов на выборах в Палату общин, Британия как можно скорее ратифицирует соглашение о Брексите.

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На пресс-конференции по итогам саммита лидеров Евросоюза Эмманюэль Макрон поздравил лидера британских консерваторов Бориса Джонсона с уверенной победой на выборах. Президент Франции выразил надежду, что соглашение о Брексите будет ратифицировано как можно скорее, чтобы Британия покинула Евросоюз к 31 января. При этом Эмманюэль Макрон выразил надежду, что Лондон сохранит особые связи с ЕС.

По итогам досрочных выборов в Палату общин Консервативная партия получила 364 места в Палате общин из 650. Основные соперники консерваторов — лейбористы — терпят поражение, получая 203 мандата (почти на 60 меньше по сравнению с предыдущим составом Палаты общин).

Тори не получали настолько уверенного большинства в парламенте со времен Маргарет Тэтчер. Борис Джонсон намерен ратифицировать соглашение о Брексите и вывести страну из ЕС 31 января 2020 года и не продлевать переходный период.