Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьером в мире

Тридцатичетырехлетняя Санна Марин из Финляндии стала самым молодым премьер-министром в мире и третьей женщиной, возглавившей правительство Финляндии — страны-председательницы Совета Евросоюза. В четверг, 12 декабря, она впервые приняла участие в саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

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Санна Марин сменила на посту премьер-министра Финляндии бывшего главу социал-демократов Антти Ринне. Политик потерял доверие партии Финляндский центр, входящей в правящую коалицию, на фоне забастовки почтовых работников.

Госпожа Марин до назначения на пост премьера уже была министром транспорта. Еще в 27 лет она возглавила администрацию города Тампере — второго по значимости городского центра после Хельсинки. За годы работы в Тампере у нее сложилась репутация напористого политика, не прибегающего к избитой политической терминологии.

Санна Марин рассказывает, что выросла в бедной семье и не смогла бы сделать карьеру без государственной поддержки и финляндской системы образования. Политик выросла в однополой семье, ее воспитывала мать со своей спутницей жизни. В интервью журналу Me Naiset («Мы женщины») Санна Марин рассказала, что в ее детские и подростковые годы невозможно было свободно говорить об однополых семьях. Поэтому она чувствовала себя «невидимкой». Сейчас она считает вопросы равенства и прав человека очень важными.

Санна Марин — мать двухлетней девочки. Она призналась, что ее близкие организовались, чтобы позволить ей выполнять обязанности премьера. В своем инстаграме политик рассказывает не только о работе, но и о семье, своем муже, прогулках и кормлении грудью.

Что касается ее положения на посту премьер-министра, то левоцентристская коалиция в Финляндии может расколоться по вопросу возвращения детей джихадистов, уехавших воевать в Сирию. Финляндские СМИ отмечают, что Санна Марин — самая молодая в мире премьер-министр, но может стать и самой «эфемерной» главой правительства в истории Финляндии, если коалиции не удастся договориться.

Социал-демократы выиграли парламентские выборы в апреле с обещанием положить конец мерам экономии и вывести страну из рецессии. На второе место вышли крайне правые из партии «Истинные финны». Ультраправые тогда едва не выиграли.