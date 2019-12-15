Лондон не согласится на референдум о независимости Шотландии

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что после уверенной победы националистов в шотландии стоит провести новый референдум о независимости

Правительство Великобритании не даст согласие на проведение нового референдума о независимости Шотландии, заявил в воскресенье, 15 декабря, министр по особым поручениям Майкл Гоув в эфире Sky News.

Реклама Читать далее

Шотландская национальная партия (SNP) одержала сокрушительную победу на недавних выборах в Палату общин среди самих шотландцев. Это в очередной раз поставило вопрос о будущем Шотландии после Брексита, с которым большинство шотландцев не согласны.

Майкл Гоув отметил, что у шотландских националистов нет мандата на организацию референдума. В соответствии с Актом о Шотландии от 1998 года, шотландский парламент не имеет права принимать законы по так называемым «зарезервированным» для Вестминстера вопросам. В числе этих вопросов — союз Соединенного Королевства Шотландии и Англии, напоминает Sky News.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что после уверенной победы националистов следует провести новый референдум о независимости. В эфире BBC она заявила, что Шотландию не удастся оставить в составе Соединенного Королевства «против ее воли» и призвала Бориса Джонсона предоставить людям право выбора.

Пять лет назад 55% шотландцев на референдуме высказались против независимости от Великобритании.

Британские консерваторы во главе с Борисом Джонсоном, получившие большинство в Палате общин, своей целью называют вывести Британию из ЕС к 31 января 2020 года. Депутаты в скором времени должны проголосовать за или против соглашения, достигнутого с Брюсселем.