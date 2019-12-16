Мэры Будапешта, Варшавы, Праги и Братиславы объединились против популизма

Мэры Будапешта, Праги, Варшавы и Братиславы заключили договор против популизма и за укрепление связей с европейскими инстанциями

Мэры Будапешта, Варшавы, Праги и Братиславы в понедельник, 16 декабря, заключили «договор свободных городов» против популизма и за укрепление связей с Европейским союзом, сообщает AFP.

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Церемония состоялась в Будапеште, где этой осенью партия «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана неожиданно потерпела поражение на муниципальных выборах. Мэром венгерской столицы стал левоцентрист Гергей Карачонь, не согласный с националистической политикой Орбана.

Мэр Варшавы, центрист Рафал Тшасковски — тоже видный оппозиционер у себя на родине, где у власти находятся консерваторы из партии «Право и справедливость». Мэр Праги Зденек Гржиб — сторонник Чешской пиратской партии и противник премьер-министра Андрея Бабиша. Четвертый подписант «договора свободных городов» — мэр Братиславы Матуш Валло, независимый политик в Словакии, которой руководят левые популисты.

«Популизм — это ошибочный и упрощенческий ответ на проблемы», — отменил мэр Праги Зденек Гржиб. Мэр Будапешта Гергей Карачонь считает, что «договор свободных городов» открывает «новую главу», которая должна позволить «защитить все хорошее, что есть в принадлежности к (единой) Европе».

У правительств стран Вишеградской группы непростые отношения с Брюсселем в том, что касается вопросов иммиграции, правосудия и борьбы с коррупцией. Мэры четырех столиц надеются самостоятельно вступить в диалог с европейскими инстанциями и получить европейское финансирование в пользу больших городов в обход центрального правительства. «В последние десять лет это финансирование часто шло в карман олигархов, которые дружат с правительством», — утверждает мэр Будапешта.