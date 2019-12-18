Строительство «Северного потока-2» завершат несмотря на санкции США

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершат несмотря на американские санкции. С таким заявлением выступил в среду, 18 декабря, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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«Мы исходим из того, что этот проект будет закончен» — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на следующий день после того, как Сенат США одобрил санкции против строительства «Северного потока-2».

Песков напомнил, что против санкций США ранее выступил Евросоюз. По его словам, эти ограничительные меры являются очевидным нарушением международного права и идеальным примером недобросовестной конкуренции.

Со своей стороны, канцлер Германии Ангела Меркель также вновь выступила в среду «против экстратерриториальных санкций».

Ранее Bloomberg со ссылкой на двух высокопоставленных сотрудников в Белом доме сообщил, что Вашингтон признает «провал многолетних усилий», направленных на предотвращение строительства «Северного потока-2».

Сенат США проголосовал во вторник, 17 декабря, за принятие санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Санкции стали частью проекта оборонного бюджета США на 2020 год.

Ограничительные меры направлены на то, чтобы помешать завершению строительства «Северного потока-2», который готов уже на 80%. Вашингтон полагает, что газопровод усилит зависимость Европы от российского газа и таким образом усилит влияние Москвы.

Санкции включают заморозку авуаров и аннулирование американских виз для лиц, связанных со строительством газопровода. В ближайшие 60 дней Вашингтон должен обнародовать список лиц и компаний, попавших под ограничительные меры.