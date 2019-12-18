«Ъ»: Новый саммит «нормандской четверки» может пройти в начале апреля
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Новый саммит в «нормандском формате», который пройдет в Германии, может состояться в начале апреля. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Германии сообщает в среду, 18 декабря, «Коммерсант».
По словам собеседника издания, близкого к МИД Германии, сейчас обсуждается возможность проведения такой встречи в начале апреля.
Другой дипломатический источник «Ъ», который участвовал в «нормандском саммите» в Париже, рассказал о предложении германской стороны провести встречу 9 апреля.
В коммюнике, опубликованном по итогам саммита в Париже 9 декабря, говорилось о решении провести новую встречу через четыре месяца.
В ходе этой встречи, как отмечалось в тексте документа, должен обсуждаться вопрос безопасности для проведения выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.
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