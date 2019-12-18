«Ъ»: Новый саммит «нормандской четверки» может пройти в начале апреля

Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Владимир Путин на пресс-конференции по итогам "Нормандского саммита". 9 декабря 2019 г.

Новый саммит в «нормандском формате», который пройдет в Германии, может состояться в начале апреля. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в Германии сообщает в среду, 18 декабря, «Коммерсант».

Реклама Читать далее

По словам собеседника издания, близкого к МИД Германии, сейчас обсуждается возможность проведения такой встречи в начале апреля.

Другой дипломатический источник «Ъ», который участвовал в «нормандском саммите» в Париже, рассказал о предложении германской стороны провести встречу 9 апреля.

В коммюнике, опубликованном по итогам саммита в Париже 9 декабря, говорилось о решении провести новую встречу через четыре месяца.

В ходе этой встречи, как отмечалось в тексте документа, должен обсуждаться вопрос безопасности для проведения выборов на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.