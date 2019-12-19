ЕС продлил санкции против России

Совет ЕС продлил экономические санкции против России на полгода. Как сообщает пресс-служба организации, финансовые ограничения, введенные после аннексии Крыма, будут действовать как минимум до 31 июля 2020 года.

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Продление санкций в ЕС связали с неисполнением минских договоренностей. Отмечается, что Евросовет принял решение «единогласно» на саммите 12 декабря после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель отчитались об итогах встречи в «нормандском формате» в Париже.

Ограничительные меры затрагивают оборонную, финансовую и энергетическую сферы. Впервые они были приняты в 2014 году после аннексии Крыма Россией, но позже ЕС неоднократно продлевал и ужесточал их.