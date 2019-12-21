Берлин назвал «вмешательством» санкции США против «Северного потока-2»

Немецкое правительство осудило американские экстерриториальные санкции в отношении проекта «Северный поток-2». В Берлине назвали действия США «вмешательством в наши внутренние дела». Об этом говорится в коммюнике официального представителя Ангелы Меркель Ульрике Деммер, опубликованном в субботу, 21 декабря.

Реклама Читать далее

С критикой американских санкций выступили в субботу и в Брюсселе. «Европейский союз принципиально выступает против введения санкций в отношении европейских предприятий, занимающихся легальной деятельностью», — цитирует AFP заявление официального представителя Евросоюза. Еврокомиссия сейчас оценивает возможные последствия американских санкций.

Накануне, в пятницу, 20 декабря, президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Ограничительные меры вступили в силу сразу после подписания. Согласно документу, власти США могут заблокировать счета компаний, которые предоставляют свои суда для прокладки труб, ввести запрет на операции с такими компаниями и запрет на въезд в США их представителей.

Уже за несколько часов до подписания закона о санкциях подрядчик «Газпрома» швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Как говорится в заявлении компании, работы приостановлены до получения «необходимых нормативных, технических и экологических разъяснений» от американских властей.

Газопровод «Северный поток-2» позволит поставлять газ из России через Германию в Евросоюз. Сейчас его строительство завершено на 92%. В настоящий момент около 18% ежегодно потребляемого в странах ЕС газа поставляется из России. В Вашингтоне считают, что с введением в эксплуатацию второй ветки «Северного потока» зависимость Европы от России только возрастет. Кроме того, это станет ударом по экономике Украины, через которую в настоящий момент осуществляется часть поставок российского газа в Европу.