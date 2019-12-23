В Бонне пассажирам удалось остановить трамвай, водитель которого потерял сознание

В немецком Бонне пассажиры самостоятельно остановили трамвай, водитель которого потерял создание, сообщает 23 декабря Deutsche Welle.

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Инцидент произошел примерно в час ночи. Трамвай начал набирать скорость и пролетел несколько станций без остановки, несмотря на попытки активировать аварийный тормоз в салоне. Пассажиры начали звонить в полицию, но там им помочь не смогли. «Мы боялись за свои жизни и ничего не могли сделать», — рассказывает один из пассажиров трамвая Манфред Даас.

После того, как стало окончательно ясно, что трамвай не собирается тормозить, двое мужчин выбили стеклянную дверь, ведущую в кабину водителя. Одна из женщин позвонила в местную транспортную компанию SWB, и ее проинструктировали, как остановить трамвай на следующей станции.

Водитель был доставлен в больницу. О причинах потери сознания не сообщается. Двое мужчин получили порезы рук.

Мэр города заявил, что пассажиры верно отреагировали в опасной ситуации и, вероятно, спасли жизни людей.

Следствие должно установить, могли ли технические неполадки способствовать тому, что трамвай не затормозил. Очевидцы отмечают, что сорванный стоп-кран не остановил трамвай. В SWB объясняют, что аварийный тормоз не сразу останавливает трамвай, а предупреждает водителя, который принимает окончательное решение.

Существуют также система, которая будит водителя, если он заснул. Однако в случае потери сознания она, вероятно, не работает.