В Германии ради климата отказываются от новогодних фейерверков

Немецкие продавцы пиротехники постепенно отказываются от продажи петард и фейерверков из-за их воздействия на экологию. Об этом, как пишет в пятницу, 27 декабря, AFP, объявили сразу несколько торговых сетей.

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От продажи пиротехники в эти новогодние праздники отказались сразу две немецких торговых сети: Rewe и Edeka. Еще два крупных игрока розничной торговли — Hornbach и Bauhaus — сообщили журналистам, что в этом году уже поздно отменять закупки, но со следующего года их сети также пересмотрят свою политику в этом вопросе.

Популярность пиротехники пошла на спад и у простых немцев, утверждают в департаменте окружающей среды уверяют, что в 2019 году. 57% жителей Германии были бы согласны с полным запретом на любительские фейерверки в новогоднюю ночь, следует из опроса YouGov.

Несмотря на это, любительские фейерверки и петарды все еще остаются популярным развлечением для жителей Германии 31 декабря. Согласно прогнозам экспертом, в этом году немцы должны потратить на пиротехнику 133 миллиона евро. И многие торговые сети как Aldi, Lidl или Real пока отказываться от продажи петард не собираются.

Все дело в последствиях для окружающей среды. Экологи утверждают, что всего за одну новогоднюю ночь от запуска фейерверков в воздух попадает около пяти тысяч тонн мелких частиц, что сопоставимо с выбросами, которые производит весь автомобильный транспорт за два месяца.

Во Франции продажа бытовой пиротехники регламентируется постановлениями префектуры на уровне департаментов и в большинстве регионов страны запрещена.