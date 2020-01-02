Правые и зеленые: новое австрийское правительство поборется за климат и против мигрантов

Лидер австрийских консерваторов и будущий канцлер страны Себастьян Курц пообещал, что продолжит борьбу с нелегальной миграцией.

В новом коалиционном правительстве Австрии во главе с Себастьяном Курцом правые из Австрийской народной партии (АНП) получили десять министерских кресел. «Зеленым», которые впервые вошли в состав кабмина, досталось четыре министерства. Как заявил в четверг, 2 января, будущий канцлер Курц, «распределение постов соответствует приоритетам каждой из партий». Его слова приводит AFP.

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Таким образом АНП получает министерства внутренних и иностранных дел, а также министерство финансов. «Зеленые» возглавят министерства окружающей среды, юстиции, социальных дел, а также министерство культуры и спорта.

Как заявил Себастьян Курц, «две очень разные партии» объединит борьба с глобальным потеплением климата. Новое правительство ставит перед собой задачу сделать Австрию мировым лидером в вопросах защиты окружающей среды.

Среди заявленных целей — достижение «углеродного нейтралитета» к 2040 году — на десять лет раньше, чем это закреплено на европейском уровне. Власти также намерены создать единую транспортную карту стоимостью три евра в день, которая позволит пользоваться общественным транспортом во всей Австрии.

Одновременно Курц пообещал, что борьба с нелегальной миграцией «останется в центре» политики, которую он намерен проводить.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Австрии в конце сентября. Их назначили после скандала вокруг ушедшего в отставку лидера австрийских крайне правых Хайнца-Кристиана Штрахе.