В Британии суд приравнял веганство к религии в праве на защиту от дискримингации

Суд в Британии впервые признал этическое веганство философским убеждением. Это значит, что на него, как и на религию, распространяется антидискриминационное законодательство. Об этом 3 января сообщает BBC.

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Дело рассматривал суд в британском Норидже, разбирающий трудовые споры. В суд обратился веган Джорди Касамитжана. Поводом для разбирательства стал его конфликт с зоозащитной Лигой против жестоких видов спорта, откуда его уволили.

В ходе рассмотрения этого дела суд вынес промежуточное решение, признав, что этические веганы должны иметь такое же право на защиту на рабочем месте, как и те, кто придерживается религиозных убеждений.

Решение относительно обоснованности увольнения суд вынесет позже. Джорди Касамитжана утверждает, что поводом для увольнения из Лиги стало его этическое веганство. Его уволили после того, как он раскрыл, что зоозащитная организация инвестирует в фирмы, которые проводят эксперименты над животными.

В самой Лиге говорят, что неверно связывать увольнение Касамитжаны с его убеждениями. Причиной увольнения организация называет «грубые проступки». Лига, кстати, не оспаривает необходимость защиты этического веганства.

«Религия или убеждения» подпадают под британский Закон о равенстве от 2010 года, защищающий от дискриминации. Суд в Норидже признал веганство философским убеждением в соответствии с Законом о равенстве. В своем постановлении судья отметил, что этическое веганство является «важным» и «достойным уважения» в демократическом обществе, не противоречит человеческому достоинству и основным правам других людей.

Сам Джорди Касамитжана сказал, что очень рад этому решению суда и надеется, что оно поможет другим этическим веганам. Он подчеркивает, что веганство — это не просто отказ о пищи животного происхождения, но целая система взгядов. «Если вы посмотрите на мою жизнь или жизнь любого другого этического вегана, вы увидите это», — отметил он. Касамитжана рассказывает, что его убеждения влияют на его повседневную жизнь. Он, например, ходит пешком, а не садится в автобус, который может случайно столкнуться с птицами или насекомыми.

Адвокат Джорди Касамитжаны отметил, что решение суда Нориджа могут иметь далеко идущие последствия. Работодатели должны будут следить за тем, чтобы не было дискриминации в отношении веганов, как они должны следить за недопущением сексизма или расизма.